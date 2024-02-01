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Цифровую трансформацию сельского хозяйства обсудили в Тюмени

Общество, 16:48 27 февраля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект кафедры экономики и финансов "Секреты профессионалов" стартовал в Финансово-экономическом институте ТюмГУ. Спикером первой встречи стал генеральный директор ООО "Русагро Тех", член наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта Артем Петров, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Открытый диалог посвятили аспектам цифровой трансформации сельского хозяйства.

"Это цикл встреч с ведущими представителями корпоративного сектора экономики. Цель проекта – обеспечение площадки, на которой профессионалы экономической сферы могут делиться опытом и знаниями со студентами, раскрывать особенности и тонкости своей работы, делиться секретами и рецептами успеха", – комментирует заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭИ Кристина Захарова.

Разговор вызвал неподдельный интерес магистрантов программы "Цифровая экономика". Студенты познакомились с IT-технологиями, позволяющими обеспечить рост урожайности и повышение операционной эффективности в агросекторе.

"Встречи с представителями корпоративных структур представляют возможность получить ценный опыт и знания о работе в современных компаниях. С Артемом Петровым была затронута наиболее актуальная тема на сегодняшний день – внедрение современных цифровых технологий в производство. У нас сформировалось более четкое понимание о тех возможностях, которые дает университет, внедряя IT-дисциплины и открывая для студентов путь в будущее производственного потенциала страны", – говорит студентка Александра Харламова.

Магистрант Евгений Михайлов добавил, что спикер дал большое количество инсайтов касательно искусственного интеллекта, дронов, а также множества других инновационных технологий в сфере агропромышленности. "Было очень интересно и познавательно послушать", - поблагодарил он.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

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# искусственный интеллект , сельское хозяйство , ТюмГУ

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