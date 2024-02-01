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На инвестиционной карте России отражены 338 земельных участков Тюменской области

Экономика, 17:03 27 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

338 земельных участков на территории Тюменской области с инфраструктурой и мерами поддержки отражены на инвестиционной карте России, сообщает информационный центр правительства региона.

Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил Министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства на ВДНХ.

На тюменской части инвесткарты также можно ознакомиться со свободными площадками на территории региональных индустриальных парков, оценить наличие полезных ископаемых.

В целом на карту России загружены данные почти о 14 тыс инвестиционных площадок. Как отметил Максим Решетников, для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода.

Инвестиционная карта Тюменской области — здесь. Она разработана в рамках регионального инвестиционного стандарта, который был внедрен в Тюменской области в 2023 году.

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# инвестиции , предприниматели

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