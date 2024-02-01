Почти 95 тысяч детей родилось в Тюменской области за последние пять лет

| Фото: Перинатальный центр | Фото: Перинатальный центр

Почти 95 тыс. детей родилось в Тюменской области за последние пять лет. Регион сохраняет естественный прирост населения последние два года после пандемии коронавируса.

Такие данные предоставил губернатор региона Александр Моор на круглом столе о реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование", который проходит в Тюмени 27 февраля.

"Нашим приоритетом является сохранение здоровья детей и поддержка материнства за счет профилактических программ. Мы стремимся сохранять репродуктивный потенциал жителей. Рассматриваем Тюменскую область как одну большую семью, хотим, чтобы все были здоровы, образованы и счастливы", – подчеркнул глава Тюменской области.

Жители имеют возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь по 23 профилям, определенным Минздравом России. Только в 2023 году ее получили почти 20 тыс. тюменцев. По итогам года удовлетворенность населения медпомощью составила 55,6 % при плановом значении 49 %. Профилактические мероприятия прошли более 340 тыс. человек, причем впервые были выявлены боле 40 тыс. заболеваний, которые медики взяли на контроль.

Всего на сегодняшний день в тюменских учреждениях здравоохранения работает более 30 тыс. человек. Около 10 тыс. медиков – в частных клиниках и федеральных центрах. Чуть больше половины из них – в первичном звене. За период реализации нацпроекта "Здравоохранение" обеспеченность врачами на 10 тыс. населения увеличилась почти на 4,6 %. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличилась на 6 %.

"На особом контроле находится вопрос по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан. Общие затраты из регионального и федерального бюджетов на эти цели в 2023 году составили почти пять миллиардов рублей. И это почти на четверть выше уровня 2022 года. В этом году финансирование не будет снижено", – подчеркнул Александр Моор.

Сегодня регион также занимает лидирующие позиции по количеству объектов строительства, ремонта и по объему приобретаемого оборудования для системы здравоохранения. В 2024 году модернизацией первичного звена здравоохранения будут охвачены почти все муниципальные образования. Предусмотрено начало строительства поликлиники, установка 20 модульных конструкций, поставка 17 автомобилей санитарного транспорта и 101 единицы медицинского оборудования.

"В целом реализация национального проекта "Здравоохранения" проходит по плану", – заверил губернатор.

Напомним, в круглом столе принимают участие Миндзрав и Минпросвещение России, полпред Владимир Якушев, представители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие.

Виктория Макарова