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Высокопроходимую машину для доставки огнеборцев представит тобольское предприятие

Общество, 17:53 27 февраля 2024

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Восьмиместную машину, которая будет добираться к месту пожара по болотам и доставлять огнеборцев, представит к началу пожароопасного сезона предприятие в с. Бизино Тобольского района.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин 27 февраля.

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Вездеход укомплектуют противопожарным инвентарем. Предусмотрен прицеп. В нем – складные цистерны. Их можно развернуть на месте и наполнить водой: спецмашину оборудуют мотопомпами. Это даст возможность набирать воду из рек и озер, подвозить спасателям.

Подумать над моделью болотохода для тушения пожаров бизинским конструкторам предложил губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольский район.

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

“Руководители компании при разработке консультировались с сотрудниками МЧС. Директор предприятия Максим Мезенин уточнил, что на обкатку пожарный вездеход выйдет весной. Он станет подспорьем спасателям, а облегчить их работу можем мы с вами: безопасным обращением с огнем”, – написал Леонид Митрюшкин.

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# Леонид Митрюшкин , промышленность , Тобольский район

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