Высокопроходимую машину для доставки огнеборцев представит тобольское предприятие

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Восьмиместную машину, которая будет добираться к месту пожара по болотам и доставлять огнеборцев, представит к началу пожароопасного сезона предприятие в с. Бизино Тобольского района.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин 27 февраля.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Вездеход укомплектуют противопожарным инвентарем. Предусмотрен прицеп. В нем – складные цистерны. Их можно развернуть на месте и наполнить водой: спецмашину оборудуют мотопомпами. Это даст возможность набирать воду из рек и озер, подвозить спасателям.

Подумать над моделью болотохода для тушения пожаров бизинским конструкторам предложил губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольский район.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

“Руководители компании при разработке консультировались с сотрудниками МЧС. Директор предприятия Максим Мезенин уточнил, что на обкатку пожарный вездеход выйдет весной. Он станет подспорьем спасателям, а облегчить их работу можем мы с вами: безопасным обращением с огнем”, – написал Леонид Митрюшкин.