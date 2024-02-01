Тренировочная эвакуация в случае лесного пожара прошла в микрорайоне Тюмени

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

Представители ведомств, ответственных за безопасность тюменцев, начали активно готовиться к следующему пожароопасному периоду. Тренировочная эвакуация в случае лесного пожара прошла в микрорайоне Тараскуль 27 февраля, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Как сообщает администрация города, поручение по ее проведению для совершенствования координации ответственных за эвакуацию населения структур при чрезвычайных ситуациях дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По легенде, лесной пожар угрожал жителям микрорайона Тараскуль и персоналу санатория "Большой Тараскуль". На территорию санатория прибыли транспорт для эвакуации персонала и отдыхающих, а также техника и специалисты скорой помощи, ДПС, управления Росгвардии. Можно было увидеть передвижной пункт управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени – КЧС.

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

В сопровождении ответственных структур людей перевезли в пункт временного размещения на территории школы № 30. Здесь для них уже "подготовили" горячее питание, спальные места, комнату матери и ребенка. Оказать необходимую помощь были готовы и медицинские работники из ближайшей поликлиники.

Подобные тренировки дают возможность оценить реальную картину взаимодействия всех участвующих в эвакуации служб и ведомств и на практике отработать необходимые действия для повышения эффективности.

“Традиционно в преддверии пожароопасного сезона администрация города со всеми ответственными за безопасность структурами проводит учения. Сегодня отработали мероприятия по эвакуации населения из микрорайона Тараскуль, потенциально подверженного лесному пожару. На базе школы № 30 проведена тренировка по развертыванию пункта временного размещения. Всего в Тюмени предусмотрены семь таких пунктов. Они готовы принять достаточное количество человек, проживающих в потенциально опасных местах. Чтобы создать комфортные условия тюменцам, администрация города обеспечила запас раскладушек, постельного белья, заключены муниципальные контракты для обеспечения питанием. Посмотрели, как происходит эта работа”, – сказал заместитель главы города Петр Вагин.

Такие тренировки очень важны, чтобы у людей вырабатывалось понимание, как действовать в трудной ситуации и каким образом им будет оказана помощь, сказал он. Все силы и средства администрации города готовы к пожароопасному сезону

Отметим, подготовка к пожароопасному периоду начинается заранее. Так, уже в 2023 году осенью обновляли минерализованные полосы и вырубали сухостой на границах с лесными массивами. Предваряющие опасный период работы будут проводиться и весной.

Кроме того, администрация города проводит профилактическую работу с председателями СНТ, которые находятся около лесов. Горожан призывают привести в порядок свои приусадебные участки, убрать лишний мусор вокруг СНТ, принять участие в субботниках, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.