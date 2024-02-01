В Тюмени в районе озера Алебашево в 2024 году построят четыре улицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре новые улицы общей протяженностью 3,5 км построят в районе озера Алебашево в Тюмени по программе "Стимул" в 2024 г. В областном центре появятся улицы П. Шарова, Т. Кармацкого, В. Трофимовой и другие, сообщает ГУС Тюменской области.

"Сегодня этих улиц ещё нет на карте. Мы видим, как активно застраивается территория возле озера Алебашево, поэтому стараемся создать для новосёлов комфортную среду уже сейчас. Это обеспечит темпы жилищного строительства и создаст благоприятные условия проживания", - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Более 200 км автомобильных дорог планируется построить и отремонтировать в 2024 г. в России по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".

Всего в этом году по "Стимулу" предусмотрено ввести в эксплуатацию 170 объектов инфраструктуры, из которых 109 – дороги: 97 построят и еще 12 отремонтируют, всего свыше 200 км.

Всего с 2018 года по 2023 год в 55 регионах страны ввели в эксплуатацию 343 дороги - более 1 тыс. 150 км.