Пресс-конференция УФАС России по Тюменской области
Общество, 13:32 29 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции "Результаты работы управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 29 февраля в 14 часов.
В пресс-конференции примут участие: руководитель УФАС России по Тюменской области Игорь Веретенников; заместитель руководителя-начальник отдела контроля за монополистической деятельностью УФАС Дмитрий Полухин; заместитель руководителя-начальник отдела контроля закупок УФАС Юрий Верзун.