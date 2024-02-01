В Ялуторовском районе на учениях отработали эвакуацию жителей деревни

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Эвакуацию жителей д. Яр отработали на учениях в Ялуторовском районе. Пункт временного размещения развернули в с. Памятном. Участников учений доставили в него на автобусах, сообщает администрация муниципалитета.

После ликвидации условного пожара всех известили об отсутствии угрозы. Эвакуированные вернулись в свои дома.

По оценке местных властей, действия всех участников тренировки были оперативными и слаженными. Тренировку провели в рамках поручения губернатора Тюменской области в преддверии пожароопасного сезона.