В Тюменском индустриальном университете увеличили число бюджетных мест по направлению "Сервис и туризм"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

4 тыс. 473 абитуриента на программы высшего образования примет Тюменский индустриальный университет на новый учебный год. Увеличение бюджетных мест по многопрофильному конкурсу "Сервис и туризм" выросло с 27 до 50, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В приемной комиссии отметили, что это происходит благодаря хорошим показателям трудоустройства выпускников и высокой заработной плате.

В укрупненную группу направлений подготовки "Сервис и туризм" входят два направления подготовки: "Гостиничное дело" и "Сервис". Так, выбирая одну из программ, абитуриенты смогут получить востребованную профессию, а также возможность учиться по мировым стандартам.

Кроме этого, количество бюджетных мест вырастет на направлениях подготовки: "Технология строительства", "Биотехнические системы и технологии", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Прикладная геодезия", "Системный анализ и управление", "Управление в технических системах".

Приемная кампания начнется 20 июня.

Специально для абитуриентов создан телеграм-канал, где публикуется вся актуальная информация. Также узнать о разных профессиях можно в группе "Одноклассники" в рубрике #КарьерныеВыборы.

Более подробная информация по телефонам: 8 800 700 57 71, +7 (3452) 68-57-66 или на официальном сайте в разделе "Поступающим".