115 юных тюменцев заявились на девятый сезон всероссийского конкурса "Большие вызовы"

| Фото: vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

115 тюменцев заявились на девятый сезон всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Всего в этом году было подано свыше 14 тыс. заявок из 89 регионов России, сообщает региональный центр "Новое поколение".

По условиям конкурса, школьникам и студентам, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью, необходимо придумать и разработать проект по одному из 14 направлений, приоритетных для научно-технологического развития России. Ребята могут выбрать "Агропромышленные и биотехнологии", "Генетику и биомедицину", "Умный город и безопасность", "Современную энергетику" и многие другие.

В девятом сезоне "Больших вызовов" к традиционным направлениям добавился новый трек - "Экология и изучение изменений климата". На него зарегистрировались 1,8 тысячи участников.

Отборочный этап конкурса продлится до 28 марта включительно. К 1 апреля будут определены списки участников заключительного тура, который пройдет с 10 апреля по 15 мая. Победителей и призеров назовут 20 мая. В июле они приедут на очную научно-технологическую программу "Большие вызовы", где в составе команд поработают над реальными задачами, предложенными партнерами "Сириуса" – ведущими научными институтами и вузами, крупнейшими индустриальными компаниями.