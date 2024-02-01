В Тюмени в столкновении автобусов пострадали две девушки-пассажирки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два автобуса "ЛиАЗ" и "МАЗ" столкнулись вечером на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского в Тюмени 28 февраля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, водитель автобуса "ЛиАЗ", который был без пассажиров, нарушил правила проезда перекрестка. От удара автобус "МАЗ" отбросило в мачту освещения.

В автобусе "МАЗ" 40-го маршрута ехали 10 пассажиров. Двое из них, девушки 15 и 19 лет получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.