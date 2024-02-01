  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Диана Гурцкая: в Тюмени и области делается многое для людей с инвалидностью

Общество, 18:40 29 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая обсудила вопросы социальной интеграции людей с инвалидностью в Тюменской области с представителями культуры, образования, специалистами социального развития населения и другими. Круглый стол прошел в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

"Здесь мы можем делиться опытом, взаимодействовать. Только общими усилиями мы способны сделать важные шаги в развитии инклюзивных культур. В Тюмени и области многое делается для людей с инвалидностью. Я побывала в музее, смогла посмотреть картины. Мне понравилось, как правильно нам рассказали и показали работы. Я очень рада, что в Тюмени есть такая возможность. Также сегодня мне рассказывали про спектакль с тифлокомментированием. Очень радует, что это уже дошло до регионов. Я понимаю, что это уже тиражируется, и это здорово и замечательно", - сказала Диана Гурцкая.

Более 96 тыс. граждан с инвалидностью проживают в регионе, из них более 9 тыс. - дети, около 5 тыс. человек - инвалиды по зрению. В Тюменской области работает несколько форм поддержки, в том числе возможность предоставить инвалидам по зрению оздоровительные путевки в центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

"У граждан есть возможность ежегодно получать путевки в центр. Для людей разрабатывают специальную курсовую программу, которая включает и медицинскую и социальную реабилитации, обучение навыкам самостоятельной повседневной жизни. На базе центра можно обучиться компьютерной грамотности", - отметил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

Во время обсуждения также рассказали про тактильные книги для слепых и слабо видящих детей, которые создали библиотекари и волонтеры проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии", о чемпионате "Абилимпикс", о спектаклях с тифлокомментированием и другом.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# инклюзия , люди с ОВЗ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 29.02.2024В Тюменской области расселят жителей почти 100 аварийных многоквартирных домов в 2024 году
20:09 29.02.2024 Максим Афанасьев: инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь наше историческое наследие
19:36 29.02.2024Для педагогов-наставников в Тюменской области установлены повышающие коэффициенты
19:36 29.02.2024Тюменская область вошла в лидеры России по капремонту школ