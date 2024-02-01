Диана Гурцкая: в Тюмени и области делается многое для людей с инвалидностью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая обсудила вопросы социальной интеграции людей с инвалидностью в Тюменской области с представителями культуры, образования, специалистами социального развития населения и другими. Круглый стол прошел в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

"Здесь мы можем делиться опытом, взаимодействовать. Только общими усилиями мы способны сделать важные шаги в развитии инклюзивных культур. В Тюмени и области многое делается для людей с инвалидностью. Я побывала в музее, смогла посмотреть картины. Мне понравилось, как правильно нам рассказали и показали работы. Я очень рада, что в Тюмени есть такая возможность. Также сегодня мне рассказывали про спектакль с тифлокомментированием. Очень радует, что это уже дошло до регионов. Я понимаю, что это уже тиражируется, и это здорово и замечательно", - сказала Диана Гурцкая.

Более 96 тыс. граждан с инвалидностью проживают в регионе, из них более 9 тыс. - дети, около 5 тыс. человек - инвалиды по зрению. В Тюменской области работает несколько форм поддержки, в том числе возможность предоставить инвалидам по зрению оздоровительные путевки в центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

"У граждан есть возможность ежегодно получать путевки в центр. Для людей разрабатывают специальную курсовую программу, которая включает и медицинскую и социальную реабилитации, обучение навыкам самостоятельной повседневной жизни. На базе центра можно обучиться компьютерной грамотности", - отметил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

Во время обсуждения также рассказали про тактильные книги для слепых и слабо видящих детей, которые создали библиотекари и волонтеры проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии", о чемпионате "Абилимпикс", о спектаклях с тифлокомментированием и другом.

Юлия Божок