Тюменский нейрохирург рассказал о влиянии стресса на мозг человека

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стресс влияет на организм человека, в частности, на мозг гораздо страшней, чем алкоголь и табак. Он напрямую поражает иммунитет, что может вызвать онкологию.

Об этом рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Стефан Живков-Стефанов.

"Беречь себя – самое главное. Никакого наплевательского отношения, максимальная сохранность себя. И все будет хорошо", - заверил доктор.

Для сохранения ясности ума, рассудка Стефан Живков-Стефанов рекомендует "качать" мозг, как мышцы.

"Мозг – в какой-то степени мышца. Чем больше мы работаем мышцами, тем крепче они становятся. И чем больше работает наш головной мозг, тем лучше качество жизни человека", - уверен нейрохирург.

В качестве совета для сохранности мозга он рекомендовал тюменцам больше читать книги, отказаться от гаджетов и телевизора. При этом не забывать о физической нагрузке, избегании переутомлений.

Анжела Лебедева