  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский нейрохирург рассказал о влиянии стресса на мозг человека

Общество, 17:46 29 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стресс влияет на организм человека, в частности, на мозг гораздо страшней, чем алкоголь и табак. Он напрямую поражает иммунитет, что может вызвать онкологию.

Об этом рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Стефан Живков-Стефанов.

"Беречь себя – самое главное. Никакого наплевательского отношения, максимальная сохранность себя. И все будет хорошо", - заверил доктор.

Для сохранения ясности ума, рассудка Стефан Живков-Стефанов рекомендует "качать" мозг, как мышцы.

"Мозг – в какой-то степени мышца. Чем больше мы работаем мышцами, тем крепче они становятся. И чем больше работает наш головной мозг, тем лучше качество жизни человека", - уверен нейрохирург.

В качестве совета для сохранности мозга он рекомендовал тюменцам больше читать книги, отказаться от гаджетов и телевизора. При этом не забывать о физической нагрузке, избегании переутомлений.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# нейрохирургия , ФЦН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 29.02.2024Диана Гурцкая: в Тюмени и области делается многое для людей с инвалидностью
18:35 29.02.2024На ледовой переправе Тобольск - Бекерева понизят грузоподъемность
18:19 29.02.2024Ирина Михайлова: появление национального проекта "Молодежь России" долгожданная инициатива
17:57 29.02.20241 марта - события дня