Продление льготной ипотеки поможет еще большему количеству семей купить хорошее жилье

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Продление льготной ипотеки поможет еще большему количеству семей купить хорошее жилье. По оценке банка ВТБ, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

"Комфортное жилье – базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи. Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, которую предоставляет "семейная ипотека", стала ощутимым подспорьем для россиян. Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тысяч клиентов ВТБ – а значит, вместе с ними почти миллион человек, целый мегаполис. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Банк продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки. Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, создан сервис "Социальный калькулятор". На горизонте 2026 года банк намерен увеличить количество получателей соцвыплат в четыре раза – до 3 млн человек.

"Скоро мы запустим новую программу. Будущим мамам будет доступна поддержка от профильных врачей, психологов, телемедицина, страховка детей и лечение при необходимости. Даже для отдалённых регионов. И все это — бесплатно", - добавил Георгий Горшков.

Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)