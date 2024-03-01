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Спецтехнику подготовили в Сладковском районе к пожароопасному сезону

Общество, 16:38 01 марта 2024

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Спецтехнику подготовили в Сладковском районе к пожароопасному сезону. Об этом сообщил глава района Александр Иванов.

"Вся имеющаяся техника: пять тракторов МТЗ, два автомобиля "Егерь", три автомобиля "УАЗ – Фермер", три вездехода, трактор-болотоход "Агромаш", снегоболотоход ГАЗ и пожарная автоцистерна АЦЛ, готовы к работе", - уточнил Александр Иванов.

Он также отметил, что накануне в районе обсудили готовность Сладковского филиала авиабазы к тушению природных пожаров с директором департамента лесного комплекса Тюменской области Леонидом Остроумовым, и директором Тюменской авиабазы Николаем Мальцевым.

На данный момент в филиале есть две вакансии водителя, заместителя директора и инженера по защите и охране леса.

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# пожароопасный сезон , Сладковский район , тюменская авиабаза

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