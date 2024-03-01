Систему "МЭШ" начнут внедрять в 186 школах Тюменской области при поддержке правительства Москвы

| Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы | Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Правительство Москвы обеспечит внедрение сервисов "Московской электронной школы" в Тюменской области. Соглашения о сотрудничестве подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Предполагается, что сервисы "МЭШ" в 186 школах Тюменской области начнут внедрять с нового учебного года. Число пользователей составит 12,7 тыс. учителей и 250 тыс. учащихся.

Александр Моор отметил, что в школах Тюменской области всегда старались внедрять лучшие технологии, а с появлением сервисов "МЭШ" у учеников, их родителей и преподавателей станет больше возможностей.

"Это совершенно новые технические возможности. Это современный верифицированный контент. Это новый спектр услуг для школьников, родителей, педагогов. Поэтому мы с большим удовольствием сегодня подписываем соглашение и ставим перед собой цель — в течение этого года, с 1 сентября, перейти на новую платформу, новое современное программное обеспечение. Сделаем это максимально бесшовно, чтобы пользователи не почувствовали этого перехода", — добавил губернатор Тюменской области.

Сейчас подсистемы и цифровые сервисы работают в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. В регионах образовательная платформа охватывает 3 тыс. 298 школ.

Проект для учителей, учеников и родителей "Московская электронная школа", направлен на создание единой высокотехнологичной образовательной среды в школах города, он заработал в 2016 году.

Сегодня его сервисами и услугам пользуются более 3 млн москвичей, учащихся, родителей и педагогов. Они обращаются к разделам электронных сервисов в среднем более 4,5 млн раз в день.

Так, один тиз ключевых сервисов, электронный дневник помогает ученикам в режиме онлайн отслеживать оценки, видеть единое расписание уроков и внешкольных занятий, быть в курсе домашних заданий и актуальных событий.

Сотрудники школ используют электронный журнал, с помощью которого можно планировать содержание учебных программ, уроков и расписание занятий, контролировать успеваемость и посещаемость учеников.

В библиотеке "МЭШ" собрано более 1,6 млн единиц образовательного контента, включая сценарии уроков, тестовые задания, учебные пособия, рабочие тетради, художественную литературу.

В прошлом учебном году платформа "МЭШ" перешла на собственную систему "МОС", созданную на базе ядра Linux и открытого программного обеспечения.