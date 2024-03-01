Семьи Тюменской области состязаются за звание самой экологичной

| Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения

Уже 605 кг вторсырья сдали на переработку участники конкурса на звание самой экологичной семьи Тюменской области. Как отмечает пресс-служба Тюменского экологического объединения, это абсолютный рекорд всех конкурсов, которые проводили для гостей экодомов.

Акция приурочена к Году семьи и стартовала 12 февраля, к ней присоединились более 60 семей. Присоединиться могут все желающие, первый этап конкурса продлится до 1 июня, участникам нужно сдать вторсырьё в любой экодом Тюмени или Тобольска и зарегистрироваться у администратора.

Победителя объявят в День эколога, 5 июня. Сданное в рамках конкурса вторсырье может быть учтено и в акции "Экокопилка", которая проводится среди школ, детских садов, средних и высших учебных заведений Тюменской области. С подробной информацией о конкурсе и правилах проведения можно ознакомиться в сообществе ТЭО во ВКонтакте.