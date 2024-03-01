Тюменский дирижер Фаузия Тажина рассказала, способна ли музыка лечить

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыка — сильное средство воздействия на человека, способное вызвать самые разные эмоции. Музыка выпрямляет душу, как гимнастика выпрямляет тело, процитировала Василия Сухомлинского дирижер тюменского оркестра "Камерата Сибири", музыкант Фаузия Тажина в День музыкальной терапии, 1 марта.

"А ещё, я не помню, к сожалению, кто это сказал, но мысль была примерно такая - тот, кто плакал над музыкой Моцарта, не сможет убить человека. Думаю, многие в своей жизни испытывали катарсис от прослушивания музыки, даже если не все знают, что это. При этом любая музыка способна лечить", - считает Фаузия.

Не только приятная, лёгкая, красивая музыка благоприятно сказывается на душевном состоянии человека. Музыка, наполненная болью, скорбью, глубокими переживаниями, сильней обогащает эмоционально, даёт возможность разрядки, помогает пережить проблемы, уверена Фаузия Тажина.

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

"Я знаю такую историю: один дирижёр после каждого выступления в Токио получал корзину с фруктами от одного и того же человека. И этот человек, японец, признавался музыканту, что тот спас его жизнь. Дело в том, что он хотел покончить жизнь самоубийством, но пришел на концерт этого дирижёра. В тот вечер исполняли Пятую симфонию Бетховена. И после прослушивания этой музыки он решил жить", - рассказала руководитель "Камераты Сибири".

Какую симфонию, композицию выбрать, чтобы выйти из плохого настроения, однозначного ответа музыкант не дала, потому что важно учитывать индивидуальность человека, его запрос.

"Симфонии Бетховена чаще всего слушают при упадническом настроении, потому что у него жизнеутверждающая концепция произведений. А вот Шестая симфония Чайковского, наоборот, может усугубить угнетенное состояние. Музыка воспринимается всеми очень по-разному и через призму своего жизненного и эмоционально опыта, а также наслушанности", - подчеркнула Фаузия.

Первые музыкальные впечатления самого дирижёра связаны с музыкой Чайковского - балетом "Щелкунчик" и "Временами года" в исполнении Ансамбля скрипачей Сибири. Кстати, этот коллектив входил в состав Тюменской филармонии.

Напомним, Фаузия Тажина стала худруком и главным дирижером тюменского оркестра "Камерата Сибири" в конце января 2022 г.

Анжела Лебедева