Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с первым весенним праздником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С первым весенним праздником, днем красоты и обаяния - 8 Марта — поздравил жительниц Тюменской области губернатор Александр Моор.

По словам главы области, лучшие качества женщин - доброта и отзывчивость, искренность и верность, ум и интуиция — помогают представительницам прекрасного пола быть замечательными мамами и хозяйками дома, добиваться трудовых успехов и принимать активное участие в общественной жизни региона.

Они умело совмещают работу и заботу о родных и близких, бережно хранят очаг своей семьи и вносят большой вклад в развитие Тюменской области и всей России.

"Особые слова поздравления всем женщинам, чьи близкие сегодня вдали от дома, выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как никто другой вы умеете верить и ждать. И именно ваша любовь, душевное тепло и поддержка помогают нашим воинам становиться сильнее и добиваться побед. Дорогие женщины! Пусть вместе с наступлением теплых весенних дней, пробуждением природы и в вашей душе царит гармония, а жизнь наполнится счастьем и любовью. Здоровья, благополучия вам, только позитивных событий и эмоций! С праздником!" - сказал Александр Моор.