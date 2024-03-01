В России для лечения больных гепатитами и ВИЧ выделили дополнительное финансирование

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В, С и инфицированных ВИЧ будет дополнительно направляться по 1,1 млрд рублей ежегодно. Финансирование утверждено на три года, сообщает правительство РФ.

При поддержке федерального бюджета будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Такие как велпатасвир и софосбувир, глекапревир и пибрентасвир, гразопревир и элбасвир, даклатасвир и софосбувир.

Также подписано распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями. В рамках программы "14 высокозатратных нозологий" предусмотрено обеспечение дорогостоящими медикаментами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Препараты будет централизованно закупать Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Затем лекарства доставят в региональные аптеки для бесплатной раздачи пациентам по рецептам.