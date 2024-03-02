Тюменский орнитолог: серые вороны – интеллектуалы и умеют кататься с горок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серые вороны – птицы-интеллектуалы. Им умственные способности сравнимы с интеллектом пятилетнего ребёнка. Вороны способны воображать и предугадывать события. А еще они любят развлекаться.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила аспирант института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева в День считания ворон, 2 марта.

"Они могут придумывать для себя различного рода развлечения: катание с крыш домов, с капотов машин. Также я видела, как вороны зимой кубарем сознательно катались со склонов газонов на набережной. Из-за своей интеллектуальности они очень забавны. В России проводятся исследования по изучению мышления ворон: ставятся различные опыты с доставанием вкусняшек из головоломок, лабиринтов, и опыты с узнаванием себя в зеркале. Вороны осознают, что в зеркале они видят именно себя, а не думают, что на них смотрит другая птица", - рассказала Полина.

В Тюмени живут серые вороны - это синантропные птицы, то есть их жизнь связана с человеком и его жильём. На ночёвку они собираются в группы и спят высоко на деревьях. Это территориальные птицы, которые яростно прогоняют чужаков.

"Распространённый пример с совами. Хищницы залетают зимой в город за более доступной добычей и часто атакуются воронами. Мне поступают обращения от жителей города, о том, что они видят сову, которую клюют вороны. Но это обычная ситуация, если сова здорова, она улетит, либо не будет обращать внимание на ворон. Такое явление называется моббингом", - отметила тюменский орнитолог.

Популяция ворон постепенно увеличивается. В Тюменской области и во многих других регионах России даже разрешён отстрел серых ворон.

По словам аспиранта ТюмГУ, численность этих птиц зависит от различных факторов, в том числе, распределение по зонам города - частный сектор, многоэтажная застройка. Кроме этого, сказывается сезонность: в зимний период вороны прилетают в города и держатся в его окрестностях, летом частично улетают в лес.

"Есть специальные методики, которые позволяют вести подсчет птиц. Возможно, я озадачу студентов, чтобы занялись подсчетом ворон. Мне интересно изучать динамику численности", - сказала Полина Показаньева.

День считания ворон несет в себе не только научный смысл. Многие еще со школы помнят, как некоторым ученикам учителя говорили: "Хватит считать ворон!". Так что сегодня свой праздник могут отметить люди, способные оторваться в мечтах от суровой реальности, готовые унестись в фантазиях в прекрасное далеко.

Анжела Лебедева