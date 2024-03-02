Тюменский "Космос" отметил семилетие выставкой чудес

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Семь лес чудес" открыли в молодежном театральном центре "Космос" в день рождения, 2 марта. За семь лет в пространстве создано множество разножанровых спектаклей, в том числе экспериментальных. Афиши знаковых постановок, инсталляций, перформансов и реквизиты вошли в состав праздничной экспозиции.

"Семь лет – это чудо, что мы все это время продержались. Много невероятных, крутых вещей натворили. Центральное место выставки отведено под барабан из спектакля "После чудес". Он основан на ретроспективе телевизионной программы "Поле чудес", жизни страны. Для наших гостей этот барабан – гадалка. Зрители зачастую не знают, что хотят смотреть, а там есть направления деятельности "Космоса". Можно крутить барабан, на каком сегменте остановится стрелка, наверное, это и подходит", - рассказала главный художник МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

На барабане отражены такие театральные направления как спектакль для одного зрителя, перформанс, цифровой театр, театр горожан, партиципаторный, театр и наука, сайт-специфика театр.

Афиши спектаклей "Бежать нельзя остаться", "Дым", "Шёпот прерий", "После чудес", "Внешние побочные", "Космическое путешествие", "Ты просто космос" вошли в проект. Выставка будет дополняться реквизитом, фотографиями, проработает до конца марта.

"Космос за это время стал домом. И кто считает также, может прийти, поностальгировать. Посмотреть, как за это время изменился контент, мы сами", - отметила Маша.

"Космос" пришел в жизнь Маши Хайбуллиной в 2013 году, когда театр "Мимикрия", где она работала, искал дом. В течение двух лет, взяв за основу план эвакуации здания, рождался проект нынешнего "Космоса". Открыть новое пространство для молодежных и экспериментальных театров удалось 2 марта 2017 года.

"Космос у меня ассоциируется с моей дочерью, которую я родила за два месяца до его открытия. Сейчас кризис семи лет, сложный этап, нужно повзрослеть. Все этапы у "Космоса" проходят так же, как у человека. Я желаю ему расти, творить для зрителя, которого мы очень любим", - сказала Маша Хайбуллина.

Арт-группа KREATORZ поставила в "Космосе" несколько проектов, в том числе фиджитал-проект "Валера" - виртуальная личность, которая водила зрителей по закулисью центра. По словам одной из участниц группы Тали Горевой, многие зрители считали его реальным человеком. Был также спектакль о людях с ментальными расстройствами, который реализовали на грант "Космоса". В пятилетие центра арт-группа представила спектакль "Ты просто Космос".

"Это открытая площадка для новых людей и проектов. Здесь всегда готовы выслушать идеи и поддержать. Важно, чтобы "Космос" продолжал свою идеологию поддержки новичков, тех, кому она нужна. Пусть он расширяется, развивается. Сил сотрудникам, пусть все задуманное исполнится", - пожелала Таля Горева.

Заместитель директора МТЦ "Космос" Лидия Фрицлер за два года до открытия "Космоса" занималась театральной журналистикой. Писала рецензии на спектакли молодежных театров. Первые впечатления от "Космоса" у нее связаны с фестивалем "Театральная революция".

"Космос" для меня – площадка для нынешней профессии, я театровед, получила диплом в декабре. "Космос" сыграл в моей жизни большую роль, потому что я бы никогда не решилась на театроведческую магистратуру. И мне кажется, у нас с ним закономерная дружба. Желаю ему жить, радовать, искать новое, не бояться нам и ему, идти к новым свершениям", - подчеркнула Лидия.

МТЦ "Космос" ожидает перерождение. В течение 2024 года тюменцы на фокус-группах обсудят будущее центра, его смысловое наполнение. Реализовать намеченное удастся уже в новом здании, которое станет в пять раз больше.

Анжела Лебедева