В Тюмени изменятся цены на аттракционы на Цветном бульваре
Общество, 13:51 03 марта 2024
| Фото: ИА Тюменская линия
Сделать цены более гибкими планируют в Городском парке культуры и отдыха в Тюмени. Информация о стоимости посещения аттракционов будет доступна на кассах на Цветном бульваре, в соцсетях и на сайте.
Отмечается, что в будние дни цены останутся на прежнем уровне. Обязательно будет день для посещения парка по более низкой цене. Также будут цены выходного и праздничного дня, пишет tmn.aif.ru.
В парке установлены экспресс-кассы, в которых можно пополнить электронные карты посетителя.