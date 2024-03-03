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В Тюмени изменятся цены на аттракционы на Цветном бульваре

Общество, 13:51 03 марта 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Сделать цены более гибкими планируют в Городском парке культуры и отдыха в Тюмени. Информация о стоимости посещения аттракционов будет доступна на кассах на Цветном бульваре, в соцсетях и на сайте.

Отмечается, что в будние дни цены останутся на прежнем уровне. Обязательно будет день для посещения парка по более низкой цене. Также будут цены выходного и праздничного дня, пишет tmn.aif.ru.

В парке установлены экспресс-кассы, в которых можно пополнить электронные карты посетителя.

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# аттракционы , Цветной бульвар

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