  • 3 марта 20243.03.2024воскресенье
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Семейные реликвии ялуторовчан станут частью выставки

Общество, 15:31 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фотографии семейных реликвий и письменные рассказы о событиях и людях, которые с ними связаны, собирает Ялуторовский музейный комплекс. Они станут частью выставки "Моменты любви", приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Проект "Семейные реликвии" пройдет в три этапа. С 4 марта до 14 мая состоится прием заявок и материалов участников. С 25 мая по 6 июля материалы будут публиковаться в региональных СМИ, на ресурсах Ялуторовского музейного комплекса. С 7 июля будет организована выставка.

Под семейными реликвиями организаторы подразумевают старинные фотографии, письма, изделия ручной работы, картины, книги, часы и многое другое.

Принять участие может любой гражданин РФ в возрасте от 14 лет, живущий в России и связанный с Ялуторовском историей реликвии своей семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# выставка , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 03.03.2024Откуда пошла земля Голышмановская, можно узнать на цифровой выставке
15:31 03.03.2024Семейные реликвии ялуторовчан станут частью выставки
14:47 03.03.2024Как предупредить подтопление участка, объясняют тюменским дачникам
14:24 03.03.2024Тюменцы напишут Диктант Победы