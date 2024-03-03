Семейные реликвии ялуторовчан станут частью выставки

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фотографии семейных реликвий и письменные рассказы о событиях и людях, которые с ними связаны, собирает Ялуторовский музейный комплекс. Они станут частью выставки "Моменты любви", приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Проект "Семейные реликвии" пройдет в три этапа. С 4 марта до 14 мая состоится прием заявок и материалов участников. С 25 мая по 6 июля материалы будут публиковаться в региональных СМИ, на ресурсах Ялуторовского музейного комплекса. С 7 июля будет организована выставка.

Под семейными реликвиями организаторы подразумевают старинные фотографии, письма, изделия ручной работы, картины, книги, часы и многое другое.

Принять участие может любой гражданин РФ в возрасте от 14 лет, живущий в России и связанный с Ялуторовском историей реликвии своей семьи.