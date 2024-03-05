Тюменцев приглашают на праздник "Весна – на старт!" в сквер Равновесия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивно-игровая программа "Весна – на старт!" состоится в сквере Равновесия 11 марта, начало в 16 часов.

Горожан ждут эстафеты, состязания и танцевальные разминки. Дети и взрослые продемонстрируют силу духа и рвение к победе, а еще зарядятся отличным настроением на всю весну. Отметим, что спортивно-игровая программа пройдет в рамках областного профилактического марафона "Тюменская область – территория ЗОЖ".

Мероприятие также состоится и в рамках "Марафона достижений" – общероссийского проекта, цель которого показать возможности локаций, за которые голосовали жители, и призвать каждого быть активнее при следующем голосовании.

Напомним, сквер Равновесия благоустроили в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".