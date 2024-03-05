В Тюмени обсудят развитие аграрного образования

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

V Аграрный образовательный форум пройдет в Тюменском технопарке 6 марта. Он состоится в рамках регионального образовательного проекта "Модернизация системы непрерывного аграрного образования Тюменской области", сообщает ГАУ Северного Зауралья.

Участие примут два заместителя губернатора Тюменской области - Алексей Райдер и Владимир Чейметов, а также председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, руководители ведущих предприятий отрасли, главы районов и представители муниципальных органов управления АПК и образования.

Эксперты обсудят ключевые направления развития аграрного образования с целью опережающей подготовки кадров для отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Тюменской области и страны в целом.

Отметим, образовательный форум даст старт мероприятиям в честь юбилея ГАУ Северного Зауралья: в этом году исполняется 145 лет Тюменскому Александровскому реальному училищу и 65 лет аграрному университету. Истории становления высшего учебного заведения будет посвящен доклад ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко.