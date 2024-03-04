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Росгвардейцы навестили воспитанников тюменского реабилитационного центра

Общество, 17:45 04 марта 2024

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Представители управления Росгвардии по Тюменской области посетили воспитанников Областного центра профилактики и реабилитации для несовершеннолетних. Встреча прошла в рамках реабилитационного проекта "Ступени", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Бойцы ОМОН и офицеры территориального управления рассказали ребятам о традициях боевого братства, о специфике службы в спецназе. Воспитанники узнали о том, как стать офицером правоохранительного ведомства и правилах приема в военные институты войск национальной гвардии. Подростки смогли примерить амуницию бойцов. Многие участники проекта изъявили желание прийти на службу в ведомство, задали вопросы о возможности поступления в профильные учебные заведения Росгвардии.

Как отметил директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев, патриотическое воспитание подростков является одним из важных направлений в работе проекта "Ступени". Встречи с представителями различных силовых служб и ведомств позволяют подросткам расширять кругозор, учат самодисциплине и целеустремленности, помогают работать над собой.

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

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# Росгвардия по Тюменской области , трудные подростки

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