Росгвардейцы навестили воспитанников тюменского реабилитационного центра

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Представители управления Росгвардии по Тюменской области посетили воспитанников Областного центра профилактики и реабилитации для несовершеннолетних. Встреча прошла в рамках реабилитационного проекта "Ступени", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Бойцы ОМОН и офицеры территориального управления рассказали ребятам о традициях боевого братства, о специфике службы в спецназе. Воспитанники узнали о том, как стать офицером правоохранительного ведомства и правилах приема в военные институты войск национальной гвардии. Подростки смогли примерить амуницию бойцов. Многие участники проекта изъявили желание прийти на службу в ведомство, задали вопросы о возможности поступления в профильные учебные заведения Росгвардии.

Как отметил директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев, патриотическое воспитание подростков является одним из важных направлений в работе проекта "Ступени". Встречи с представителями различных силовых служб и ведомств позволяют подросткам расширять кругозор, учат самодисциплине и целеустремленности, помогают работать над собой.