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Жители Сорокинского района делают "сухой душ" для бойцов СВО

Общество, 12:47 04 марта 2024

 ИИЦ "Знамя труда" | Фото:  ИИЦ "Знамя труда"

"Сухой душ" для использования в полевых условиях бойцами СВО изготавливают в Комплексном центре социального обслуживания населения Сорокинского района.

Инициативу реализовал муниципальный штаб комитета семей воинов Отечества. Для создания "сухого душа" используется дорнит. Оно разрезается на небольшие куски и пропитывается специальным веществом. При контакте с водой средство образует пену, которую достаточно вытереть полотенцем.

Добавим, присоединиться к помощи бойцам СВО могут все желающие. Необходимые расходные материалы имеются, сообщает инфоцентр регионального правительства .

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# СВО , Сорокинский район

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