Жители Сорокинского района делают "сухой душ" для бойцов СВО

| Фото: ИИЦ "Знамя труда" | Фото: ИИЦ "Знамя труда"

"Сухой душ" для использования в полевых условиях бойцами СВО изготавливают в Комплексном центре социального обслуживания населения Сорокинского района.

Инициативу реализовал муниципальный штаб комитета семей воинов Отечества. Для создания "сухого душа" используется дорнит. Оно разрезается на небольшие куски и пропитывается специальным веществом. При контакте с водой средство образует пену, которую достаточно вытереть полотенцем.

Добавим, присоединиться к помощи бойцам СВО могут все желающие. Необходимые расходные материалы имеются, сообщает инфоцентр регионального правительства .