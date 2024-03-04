Тоболячку отправили в колонию за смертельное ДТП

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять лет проведет в колонии-поселении жительница Тобольска за ДТП, в котором погиб мужчина, сообщает прокуратура Тюменской области. Также суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда на сумму 500 тыс. рублей.

Суд установил, что в ночь на 25 февраля 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения селя за руль TOYOTA RAV4. Не справившись с управлением, она врезалась в дерево.

В результате ДТП от полученных травм погиб владелец автомобиля, находившийся на пассажирском сиденье автомобиля. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение.