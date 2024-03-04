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Обратиться в суд теперь можно через госуслуги

Общество, 18:21 04 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области обратиться в суд теперь можно через госуслуги - на портале заработал сервис "Электронная подача документов в суд". Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.

"Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтвержденную учетную запись на портале", - отмечено в сообщении пресс-службы Минцифры.

С иском можно обратиться во все суды общей юрисдикции (по гражданским или административным делам), в Верховный Суд РФ (по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам).

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки. Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.

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# госуслуги , Минцифры , суд

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