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Тюмень лидирует в Уральском федеральном округе по размерам квартир

Общество, 18:32 04 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В историческом центре Тюмени по ул. Хохрякова за 50 млн рублей продается квартира площадью 535,5 кв. метра с двухуровневой планировкой. По данным Циан, крупнее квартиры, выставленной на продажу, не найти во всем Уральском федеральном округе.

"Традиционно рейтинг самых больших квартир на Урале возглавляют объекты из Тюмени (535,0 кв. м) и Екатеринбурга (456,0 кв. м), - отмечено в сообщении. - Помимо них лоты с метражом 200+ встречаются еще в восьми городах на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа".

Замыкает десятку самых крупноформатных жилищ Урала квартира площадью 200 кв. метров в тобольской девятиэтажке. Она обойдется покупателю в 7,4 млн рублей. Дом удачно размещен в окружении ключевых объектов социальной инфраструктуры. Школа, детский сад, поликлиника, торговый центр, спорткомплекс находятся в шаговой доступности.

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