В Тобольске разрабатывают брендовое блюдо города

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Над блюдом, которое станет гастрономическим брендом Тобольска, задумались управляющие местных заведений и шеф-повара.

На первом собрании устроили мозговой штурм. Были предложены разные варианты — от шанег до рыбных начинок. Перед ними стоит задача разработать новый и технологически простой рецепт, который будет доступен горожанам. По замыслу блюдо будет представлено в меню почти каждого тобольского предприятия общественного питания. Сейчас предприниматели и шеф-повара взяли паузу. Решили собраться еще раз в начале апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента экономики администрации Тобольска Зухра Исимбаева, размышления на тему брендового блюда пошли после старта проекта "Вкусный Менделеевский маршрут", в рамках которого несколько заведений города ввели в свое меню, напитки, пряники и другие угощения, связанные с жизнью и увлечениями великого ученого Дмитрия Менделеева.

Добавим, в Тобольске в составе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства есть рабочая группа в сфере общественного питания, куда входят управляющие и собственники заведений. Предприниматели коллективно принимают решения по улучшению собственной деятельности. Еще два года назад рабочая группа насчитывала пять бизнесменов, то теперь она состоит из 64 человек.

"На одном из собраний в преддверии Года Дмитрия Менделеева задумались, как правильно использовать этот бренд для привлечения туристов. Управляющие предложили придумать свое блюдо и сделать гастрономическую карту Дмитрия Менделеева. Город берет на себя обязательство брендировать это и предлагать через туроператоров гостям Тобольска. И вот бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области Давид Хачатрян предложил спросить шефов. На первом совете они и высказали идею о создании одного уникального блюда, которое будут продавать в любой точке общественного питания вне зависимости от ее формата", — пояснила Зухра Исимбаева.

Инна Пахомова