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Бард-бэнд "Те самые" из Тюмени – лауреаты слета "Чтобы наши песни пели, как свои"

Общество, 20:58 04 марта 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменский бард-бэнд "Те самые" – лауреаты I Всероссийского слета бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои", сообщает региональный департамент культуры.

Событие объединило на выставке "Россия" в Москве ярких авторов-исполнителей нескольких поколений. Состоялись концерты, мастер-классы, перфомансы, творческие встречи.

По итогам слета тюменцы в числе лучших исполнителей приглашены на главные бардовские фестивали страны – Ильменский на Южном Урале и Грушинский в Самарской области.

Слет "Чтобы наши песни пели, как свои" – масштабное представление жанра авторской песни как уникального явления в русской культуре. Проект реализуется Фондом Олега Митяева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# музыка , слет

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