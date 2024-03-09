Жители Тюменской области получат ценные призы, наблюдая за первоцветами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В конкурсе по наблюдению за первоцветами приглашают поучаствовать жителей Тюменской области. Самые внимательные смогут выиграть ценные призы, а полученная информация поможет в научных изысканиях российским ученым, сообщает Русское географическое общество.

Фенологические фазы, которые наиболее интересны ученым, - бутонизация, цветение и плодоношение. Как правильно определить ее, можно узнать из подробной инструкции.

Фенологам-добровольцам предстоит отыскать первоцветы и внимательно проследить за их ростом и развитием, а затем отправить полученные результаты на портал РГО "Окружающий мир". Данные принимаются до 30 мая.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на портале проекта "Окружающий мир" или в одноименном мобильном приложении. Загружать наблюдения на портал нужно через форму "Добавить новое наблюдение" или через мобильное приложение.