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Жители Тюменской области получат ценные призы, наблюдая за первоцветами

Общество, 10:03 09 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В конкурсе по наблюдению за первоцветами приглашают поучаствовать жителей Тюменской области. Самые внимательные смогут выиграть ценные призы, а полученная информация поможет в научных изысканиях российским ученым, сообщает Русское географическое общество.

Фенологические фазы, которые наиболее интересны ученым, - бутонизация, цветение и плодоношение. Как правильно определить ее, можно узнать из подробной инструкции.

Фенологам-добровольцам предстоит отыскать первоцветы и внимательно проследить за их ростом и развитием, а затем отправить полученные результаты на портал РГО "Окружающий мир". Данные принимаются до 30 мая.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на портале проекта "Окружающий мир" или в одноименном мобильном приложении. Загружать наблюдения на портал нужно через форму "Добавить новое наблюдение" или через мобильное приложение.

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# исследование , конкурс , наука , первоцветы , Русское географическое общество

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