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За езду в наркотическом опьянении жителя Ярковского района отправили в колонию

Происшествия, 13:31 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два года и восемь месяцев проведет в колонии житель Ярковского района за управление автомобилем в наркотическом опьянении и приобретение наркотических средств, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Суд установил, что в августе 2023 года мужчина приобрел в Тюмени мефедрон. Часть синтетического наркотика он употребил по пути в с. Омутинское.

На подъезде к селу его автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. От освидетельствования водитель отказался. При досмотре у него изъяли 0,54 гр. "синтетики".

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# наркотики , суд

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