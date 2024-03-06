Парковки в Тюмени будут бесплатными 8 марта
Общество, 09:06 06 марта 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Все паркинги Тюмени, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме с 8 по 10 марта, сообщает городская администрация.
Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или приложении "Тюменские парковки".
| Фото: администрация Тюмени
Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).