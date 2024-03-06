Парковки в Тюмени будут бесплатными 8 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все паркинги Тюмени, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме с 8 по 10 марта, сообщает городская администрация.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или приложении "Тюменские парковки".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).