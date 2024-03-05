Пассажира рейса Тюмень - Баку задержали при попытке незаконно вывезти наличные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тысяч долларов США и более 570 тысяч незадекларированных рублей обнаружили сотрудники Тюменской таможни в ручной клади пассажира рейса Тюмень - Баку. Мужчина следовал через "зеленый коридор", когда для проверки его остановили таможенники.

При пересчете наличных денежных средств выяснилось, что из России гражданин планирует вывезти сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. По курсу Центрального Банка РФ 3 тыс. долларов и 575 тыс. рублей оказались предметом правонарушения. О том, что наличные денежные средства необходимо декларировать, мужчина не знал, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

"Согласно таможенным правилам наличные денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, необходимо декларировать. Пассажиру следовало пройти в "красный" коридор и отразить сумму перемещаемых наличных в пассажирской таможенной декларации. До входа в зону таможенного контроля находится опытный инспектор, который расскажет о нормах и требованиях таможенного законодательства и при необходимости проконсультирует по порядку заполнения пассажирской таможенной декларации", – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Александр Хмелев.

По факту недекларирования наличных денежных средств инспекторы возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ. Незадекларированная валюта изъята, а 10 тысяч долларов США возвращены гражданину под расписку. Материалы дела направлены в суд, который определит сумму штрафа.