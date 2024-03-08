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Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Общество, 19:12 08 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации. Это связано со строительством капитальных домов для круглогодичного проживания в СНТ. Но подключиться к газовым сетям они не могут, поскольку дачные общества пока не включены в программу.

"Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем в интересах наших граждан, а именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Отметим, что в Тюменской области планируют газифицировать 36 населенных пунктов. Для этого в 2024 году построят 240 км газопроводных сетей.

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# Владимир Путин , газификация , социальная поддержка

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