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Александр Моор поздравил Викуловский район со 100-летим юбилеем

Общество, 14:48 05 марта 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Со 100-летним юбилеем муниципалитета жителей Викуловского района поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он добавил, что здесь есть необычное место - старица реки Барсук, которое еще называют "озеро Сердце".

"Особенно красиво все это выглядит с высоты птичьего полета. Есть легенда – если влюбленная пара обойдет озеро Сердце по берегу, держась за руки, то в совместной жизни все будет хорошо. Символично, что свой юбилей район, где и расположено "сердечное озеро", отмечает в Год семьи", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Александр Моор отметил, что в таком живописном уголке живут трудолюбивые и талантливые люди. Выращивают хлеб, развивают экономику, обновляют социальную инфраструктуру. "Желаю успехов, удачи и любви, дорогие земляки!" - подчеркнул губернатор.

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# Александр Моор , Викуловский район , юбилей

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