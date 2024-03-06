Ветераны предлагают присвоить имя Фармана Салманова тюменскому технопарку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос о присвоении Западно-Сибирскому инновационному центру (тюменскому технопарку) имени выдающегося геолога, лауреата Ленинской премии, Героя социалистического труда Фармана Салманова было рассмотрено на заседании президиума Тюменского областного совета ветеранов войны и труда 5 марта 2024 года.

"С таким предложением к нам обратился тюменский региональный совет ветеранов предприятий Главтюменьгеологии имени Эрвье", - рассказал председатель Тюменского областного Совета ветеранов Степан Киричук.

26 мая 2024 года исполняется 60 лет с начала промышленной эксплуатации Усть-Балыкского месторождения. "В этот памятный день первые две тысячи тонн нефти из скважин Усть-Балыка отгрузили в нефтеналивную баржу и отправили в Омск на нефтеперерабатывающий завод. Одну из ключевых ролей в этом событии сыграл Фарман Курбанович Салманов, в то время главный геолог экспедиции", - сказано в обращении ветеранов тюменской геологии.

Немало Фарман Салманов сделал и для Тюмени, ставшей столицей нефтегазовой провинции. Были построены поликлиника "Геолог", спортивный комплекс и стадион, детский лагерь и профилакторий.

"Отдельно стоит упомянуть открытый в 1983 году Дом техники и культуры "Геолог", - подчеркнуто в обращении. – Фарман Салманов был не просто инициатором создания объекта – он ходатайствовал за проект в Москве, преодолел всевозможные бюрократические препоны, лично курировал все этапы строительства… ДК "Геолог" стал местом притяжения для людей, отдавших годы жизни работе на Тюменском севере…"

Западно-Сибирский инновационный центр, расположенный сегодня в здании бывшего ДК "Геолог" каждый год становится площадкой для проведения мероприятий нефтегазовой направленности, в частности - масштабного промышленно-технического форума TNF.

Президиум Тюменского областного совета ветеранов войны и труда поддержал предложение ветеранов геологии.