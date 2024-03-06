Проект "Мой новый друг" реализуют для школьников-иностранцев в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Мой новый друг", ориентированный на адаптацию и интеграцию иностранных граждан в российское общество, реализуют в Тюменской области.

Как рассказал на пресс-конференции 6 марта председатель региональной "Ассамблеи народов России" Евгений Воробьев, проект запустили в августе 2023 года. Он реализуется в школах №9 и №69, в Тюменском государственном университете. Там на сегодняшний день обучается наибольшее количество иностранных граждан.

К этой работе подключены департамент образования Тюменской области, Комитет по делам национальностей. Среди общественных организаций — Духовное управление мусульман Тюменской области, лидеры национальных общественных организаций, региональное отделение "Ассамблея народов России".

"У нас появились и наставники, и участники такого направления как "Равный равному". Есть люди, которые уже хорошо знают русский язык, традиции. Они могут помочь другим. Например, таджик может взять шефство над человеком, который хуже знает историю и русский язык. Так добиваются результата. Мы вместе работаем по данной программе", — сказал Евгений Воробьев.

Председатель региональной "Ассамблеи народов России" называет проект "Мой новый друг" большим делом. В школе №9 обучаются граждане 38 национальностей и важно, чтобы они были друзьями, считает Евгений Воробьев.

Он отметил, что обстановка в учебном заведении благоприятная. В рамках проекта проводится целый комплекс мероприятий, куда входят спортивные и культурно-массовые. Проведено пять заседаний рабочей группы, у педагогов есть понимание, в каком направлении двигаться для достижения цели.

Напомним, ранее отделение "Ассамблеи народов России" в Тюменской области приобрело около сотни учебников и рабочих тетрадей по русскому языку для учеников школы №9 из иностранных семей. Материалы разработаны специально для школьников, только начинающих изучение русского языка.

Проект "Мой новый друг" поддержан и финансируется правительством Тюменской области в рамках областной программы "Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации".

Инна Пахомова