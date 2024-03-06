"Лада Ларгус" насмерть сбила девушку в Нижнетавдинском районе
Происшествия, 14:15 06 марта 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
20-летняя жительница д. Малые Велижаны в Нижнетавдинском районе погибла под колесами автомобиля на 39 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 6 марта.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса высадил девушку по ее просьбе вне остановочного комплекса. Перебегая дорогу вне пешеходного перехода, она была сбита "Ладой Ларгус" .
Девушка погибла, автомобиль отбросило в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.