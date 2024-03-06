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"Лада Ларгус" насмерть сбила девушку в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 14:15 06 марта 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20-летняя жительница д. Малые Велижаны в Нижнетавдинском районе погибла под колесами автомобиля на 39 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 6 марта.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса высадил девушку по ее просьбе вне остановочного комплекса. Перебегая дорогу вне пешеходного перехода, она была сбита "Ладой Ларгус" .

Девушка погибла, автомобиль отбросило в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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