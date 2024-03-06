ТюмГУ поддержал премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский государственный университет стал одним из 90 вузов страны, которые поддержали премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Всего в Уральском федеральном округе премию Росприроднадзора поддержали 10 высших учебных заведений, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента.

Лауреаты и победители детско-юношеского конкурса "Экология – дело каждого" получат преференции при поступлении в эти вузы - от 1 до 10 дополнительных баллов.

Росприроднадзор проводит ежегодную Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", цель которой - привлечь к участию талантливую молодежь, неравнодушную к будущему нашей планеты и проблемам окружающей среды.

"Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие. Вместе мы сможем вырастить лучших специалистов в сфере устойчивого развития", – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Премия присуждается за интересные, нестандартные идеи и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Самые лучшие проекты найдут практическое применение и будут отмечены на самом высоком уровне, а их авторы получат призы – путевки на море, обучающие курсы, гаджеты.

Присылать свои творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды могут участники со всего мира. На сегодняшний день в проекте участвуют 89 регионов России и 45 стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются до 1 апреля 2024 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.