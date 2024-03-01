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13 команд выступят в четвертьфинале Лиги КВН в Тюмени

Общество, 08:17 11 марта 2024

группа "Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте | Фото: группа "Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте

Четвертьфинал 33 сезона Лиги КВН "Тюмень" пройдет в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" 19 марта. Тема сезона посвящена Году семьи в России - "Отцы и дети", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участие в игре примут команды из Тюмени, Тобольска, Ишима, Свердловской области. Зрители встретятся с полюбившимися командами: "Сердечные люди" (Тюменский медицинский колледж), "Роза Ветрова" (Строительный институт Тюменского индустриального университета), сборной командой "Невесты" и другими. Всего участие примут 13 команд, девять из которых являются дебютантами Лиги в нынешнем сезоне.

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