Сбер и УрФУ разработали AI-модуль для автоматизированной обработки сканированных документов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбер и Уральский федеральный университет разработали AI-модуль для распознавания координат из отсканированных документов. Технологию уже использует департамент имущественных отношений Тюменской области.

Если раньше сотрудникам департамента приходилось вручную переносить координаты земельных участков из сканированных документов в специальную программу, то сейчас это делает искусственный интеллект. Новая технология помогает оптимизировать работу и сократить сроки предоставления услуг жителям.

Модуль стал первой разработкой команды Уральского центра по развитию искусственного интеллекта, который в декабре прошлого года совместно открыли Сбер и Уральский федеральный университет. Специалисты центра создают технологии для решения прикладных задач регионального бизнеса и органов власти.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: "Современные компании стремятся использовать AI в своих бизнес-процессах, поскольку он берет на себя рутинные функции, освобождая время специалистов для решения других задач, повышает эффективность любых рабочих процессов в среднем в 5-7 раз. Генеративный AI также способен сделать прорыв в совершенствовании государственных сервисов, благодаря чему пользователи смогут ощутить новый уровень комфорта. Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, предоставление персонализированного сервиса – AI способен стать полноценным виртуальным помощником в решении рабочих задач госслужащих и местных жителей. Совместно с нашими партнерами из УрФУ мы продолжим разрабатывать и внедрять передовые IT-решения в регионе".

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета: "Благодаря слаженной работе сотрудников Сбера и УрФУ нам удалось в короткие сроки реализовать модель распознавания значений координат для задачи, поставленной правительством Тюменской области. В процессе разработки использовались новейшие инструменты AI: наиболее современные модели компьютерного зрения, что для конечного пользователя обеспечило максимальное качество результатов. Мы планируем масштабировать эти наработки и реализовать подобные проекты в других областях РФ и в схожих задачах, ведь наша экспертность позволит адаптировать модель под новые потребности в очень короткие сроки".

Андрей Киселев, заместитель губернатора – директор департамента имущественных отношений Тюменской области: "Проект по использованию технологий искусственного интеллекта стал логичным продолжением цифровой трансформации нашего департамента. Практическое применение специального модуля по распознаванию координат помогло серьёзно сократить объём рутинных операций для наших специалистов. Позитивный эффект от этого ощутит и население, и бизнес, ведь в конечном итоге любая автоматизация в государственном органе имеет конкретную рациональную цель — это сокращение сроков оказания государственных услуг. Уверен, что наш совместный кейс со Сбером не будет для нас единственным. Мы видим большой потенциал в развитии инструментов на основе искусственного интеллекта".