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Уроки блиноведения проводят в школах Ялуторовска на Масленичной неделе

Общество, 09:02 11 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки блиноведения проводят в школах Ялуторовска на масленичной неделе, которая стартовала 11 марта. На них организаторы пекут блины и угощают ими ребят, а также рассказывают об истории сладкого угощения, ялуторовского блина и Масленицы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер МАУК "Арт-Вояж" Екатерина Ракова.

"Например, участники события узнают о том, что Ялуторовск является официально блинной столицей России. Мы дважды занесены в Книгу рекордов России, у нас самая большая сковородка в стране – три метра два сантиметра. И мы перевернули самый большой блин. Он был 2 метра 95 сантиметров. Конечно, на достигнутом останавливаться не будем", - добавила она.

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Напомним, что народный праздник "Ялуторовская Масленица" в этом году пройдет в другом формате. Он состоится 17 марта, но выпекания гигантского блина в этот раз не будет. Его сделают на 365-летие Ялуторовска 29 июня.

"В воскресенье же мы планируем выпекать метровые блины. В целом мы печем их круглый год вместе с гостями Ялуторовского острога, которых посвящаем в почетные блинопеки", - отметила Екатерина Ракова.

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17 марта для посетителей Ялуторовского острога подготовили программу "Острожная кормоедица". Праздник продлится с 12 до 15 часов. Гостей ждут разные активности. Их встретят скоморохи, пройдут хороводовые и целовальные игры, девичьи смотрины. Полная программа представлена по ссылке.

Виктория Макарова

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# Масленица , школы , Ялуторовский острог

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