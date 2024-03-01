Уроки блиноведения проводят в школах Ялуторовска на Масленичной неделе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки блиноведения проводят в школах Ялуторовска на масленичной неделе, которая стартовала 11 марта. На них организаторы пекут блины и угощают ими ребят, а также рассказывают об истории сладкого угощения, ялуторовского блина и Масленицы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер МАУК "Арт-Вояж" Екатерина Ракова.

"Например, участники события узнают о том, что Ялуторовск является официально блинной столицей России. Мы дважды занесены в Книгу рекордов России, у нас самая большая сковородка в стране – три метра два сантиметра. И мы перевернули самый большой блин. Он был 2 метра 95 сантиметров. Конечно, на достигнутом останавливаться не будем", - добавила она.

Напомним, что народный праздник "Ялуторовская Масленица" в этом году пройдет в другом формате. Он состоится 17 марта, но выпекания гигантского блина в этот раз не будет. Его сделают на 365-летие Ялуторовска 29 июня.

"В воскресенье же мы планируем выпекать метровые блины. В целом мы печем их круглый год вместе с гостями Ялуторовского острога, которых посвящаем в почетные блинопеки", - отметила Екатерина Ракова.

17 марта для посетителей Ялуторовского острога подготовили программу "Острожная кормоедица". Праздник продлится с 12 до 15 часов. Гостей ждут разные активности. Их встретят скоморохи, пройдут хороводовые и целовальные игры, девичьи смотрины. Полная программа представлена по ссылке.

Виктория Макарова