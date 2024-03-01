Премьера спектакля "Биография из леса" пройдет на сцене Тюменского драмтеатра
Премьера спектакля "Биография из леса" по пьесе Клавы Ильиной, по мотивам романа Феликса Зальтена "Бэмби", пройдет в Тюменском драматическом театре 29, 30 и 31 марта. Режиссер-постановщик – Владислав Тутак.
"Лес – большой и древний дом для множества жизней, в нем рождаются и умирают разные обитатели сотни и тысячи лет. Об одной из этих жизней мы и расскажем: однажды где-то в укромном месте посреди старого леса родился Герой, он рос среди своих сородичей, учился заповедям жизни в природе, любил и отпускал близких. Его путь – не для всех, ведь ему суждено стать Королем", - рассказали в ТБДТ.
В основе спектакля – пьеса, написанная по мотивам романа Феликса Зальтена "Бэмби". По своей структуре это роман взросления, то есть история героя от рождения до какой-то точки в его будущем, когда он пройдет путь превращения и станет тем, кем ему предначертано быть.
Наравне с драматическими артистами на сцене будут играть куклы-манекены и планшетные куклы; здесь они – атрибуты мира, символы, а не исключительный способ повествования. Артисты при этом существуют открыто, не прячась за ширмы или в маски.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.
Возрастное ограничение: 12+.