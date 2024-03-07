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Беспилотник контролирует дорожное движение на трассе Курган - Тюмень

Общество, 12:35 07 марта 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Профилактическое мероприятие с использованием дрона проходит на федеральной автодороге Курган - Тюмень в Исетском районе 7 марта. Дрон выявляет опасные выезды на встречную полосу, которые могут привести к ДТП на участке со 115 по 118-й км трассы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В предпраздничные дни интенсивность движения на федеральных автодорогах увеличилась. Водителям рекомендуют быть внимательными, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.

Видео: ГИБДД Тюменской области

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# беспилотники , ГИБДД Тюменской области

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