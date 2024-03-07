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Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Тюменской области 12 апреля

Общество, 19:10 07 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап ярмарки "Работа России. Время возможностей" состоится в Тюменской области 12 апреля, сообщает информационный центр регионального правительства.

Консультанты помогут соискателям спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации. Посетителям расскажут, как повысить профессиональные компетенции, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Участники смогут пройти собеседование прямо на площадке.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Ярмарка пройдет при участии всех территориальных отделений Кадрового центра "Работа России". Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства — 28 июня.

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства

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