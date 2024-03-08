В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек погиб, еще один получил травмы при пожаре в частном доме в д. Соснина Ялуторовского района вечером 7 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом полностью был охвачен огнем. Пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Работали 10 сотрудников и три спецмашины.

Причина происшествия устанавливается.