В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек
Происшествия, 20:16 07 марта 2024
| Фото: МЧС России по Тюменской области (архив)
Один человек погиб, еще один получил травмы при пожаре в частном доме в д. Соснина Ялуторовского района вечером 7 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом полностью был охвачен огнем. Пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Работали 10 сотрудников и три спецмашины.
Причина происшествия устанавливается.