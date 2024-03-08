  • 8 марта 20248.03.2024пятница
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек

Происшествия, 20:16 07 марта 2024

МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек погиб, еще один получил травмы при пожаре в частном доме в д. Соснина Ялуторовского района вечером 7 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом полностью был охвачен огнем. Пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Работали 10 сотрудников и три спецмашины.

Причина происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:16 07.03.2024В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек
18:51 07.03.2024Водитель дорожной службы погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
16:15 07.03.202420 тыс. рублей похитила девушка из квартиры своего нового знакомого в Тюмени
14:58 07.03.2024Жителя Исетского района ограничили в свободе за склонение знакомого к наркотикам